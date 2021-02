Aparecieron extrañas luces sobre el Río Uruguay: "Brillaron y desaparecieron"

Un extraño hecho sucedió durante la noche del sábado, madrugada del domingo en Puerto Yerua, departamento Concordia, a 300 metros del río. Según se supo, aparecieron unas extrañas luces sobre el agua, y el fotógrafo no pudo deducir que ocurrió.



Matías Bertolotti, un joven oriundo del lugar, registró con su cámara del celular unas extrañas luces que aparecieron sobre el río Uruguay. “Aparecían de la nada, brillaban se trasladaban por un tiempo y desaparecían”, señaló.



Si bien, en la imagen no salió nítido, se observan extrañas luces sobre el agua. “Por lo que vi, esas luces no eran satélites en cadena como pasan a veces, pues titilaban”, aseguró Bertolotti a Diario El Sol.



Varios vecinos del lugar, indicaron que haber visto esas luces y muchos comentaron que “no es la primera vez que sucede”. Sin embargo, nadie puede confirmar de que se trata.