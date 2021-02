Covid-19: investigarán si diputada recibió la vacuna cuando no le correspondía

La localidad de San José de Feliciano en el norte entrerriano se vio sorprendida este sábado ante el anuncio de una investigación por el plan estratégico de vacunación de la vacuna Sputnik V, contra el Covid-19, que se aplicó en el Hospital local Francisco Ramírez.



Fue el intendente Damián Arévalo (PJ) quien se encargó de informar a la ciudadanía que solicitó a las máximas autoridades de Salud de la provincia que investiguen presuntas irregularidades en la aplicación de la vacuna.



Según dijo, a su conocimiento llegaron denuncias a través de la prensa y también se conocieron otras a través de las redes sociales sobre vacunaciones no estipuladas.



Sin dar nombres, aludió a los comentarios en la prensa local y en las páginas de Facebook en las que se habla que la diputada provincial y exintendenta de Feliciano, Silvia Moreno, y un funcionario de Desarrollo Social habrían recibido la vacuna, cuando no les correspondía. Lo cierto es que no se conoce documentación concreta que avale la difundido en las redes, sino que son rumores que se viralizaron en los últimos días, publicó Entre Ríos Ahora.



“Esto habría sucedido en el hospital local y como presidente municipal y principalmente como coordinador del comité de crisis, he solicitado la intervención de las Redes Integrales de Salud de la provincia (se refiere al área que dirige Marcos Bachetti, Subsecretaría de Redes Integradas de Salud) y el Ministerio de Salud para que investigue si hubo alguna deficiencia, algún error, anormalidad o ilegalidad cuando se estuvo vacunando en esta primera etapa. También he solicitado un listado de quiénes han sido vacunados en San José de Feliciano y los motivos de la vacunación para el encuadre de acuerdo a los protocolos pertinentes”, dijo Arévalo.



Además, sostuvo que “seguramente ahora habrá expedientes en curso tanto a nivel judicial como local. Y también se evaluará si hubo alguna ilegalidad en el manejo de las vacunas que llegaron a San José de Feliciano”.



“De ninguna manera avalo ni avalaré ninguna conducta que sea ilegal”, manifestó y cerró asegurando que “si hay algún funcionario municipal en algún incumplimiento, automáticamente será suspendido de sus funciones y deberá esperar a que se deslinden responsabilidades”.