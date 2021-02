Intervinieron en un palomar por las condiciones en las que habitan las aves

"Todas las bacterias que van con el estiercol estaban ahi,eso vuela como polvillo enfermando a las palomas y poniendo en... Publicado por ACCMA en Jueves, 4 de febrero de 2021

Intervinieron las instalaciones del Palomar, ubicado en la Plaza Colón de Santa Fe, tras constatar que las palomas que allí se alojan "no se encontrarían en óptimas condiciones". El procedimiento se realizó el viernes a la madrugada y estuvo a cargo de la Brigada Ecológica de la provincia.Los funcionarios que participaron de la inspección procedieron a solucionar el abastecimiento del agua y comida, además tomaron medidas para solucionar las deficiencias que al momento existen, sobre todo en cuanto a la sanidad y bienestar de los animales.Participaron de la intervención personal de inspección municipal, veterinarios de la repartición policial y del municipio que ingresaron a la caseta situada del espacio y advirtieron que numerosas aves no estaban en buen estado. La situación fue alertada por la ONG Accma que el viernes por la tarde realizó el segundo abrazo al Palomar. "Las están exterminando, es lamentable", destacaron desde la organización.La entidad había denunciado que la estructura albergaba aves muertas, enfermas y sin alimento. "Según la Municipalidad, se las está alimentando, pero acá las palomas se siguen muriendo y siguen sin tratarse por enfermedades. Cada vez hay menos y no sabemos por qué están desapareciendo", expresaron los manifestantes que participaron del abrazo al móvil de Aire de Santa Fe.Cristina Pagani, integrante de Accma, destacó que El Palomar "es un patrimonio cultural y tiene que seguir funcionando". "No tienen por qué tocarlo. La solución está en la alimentación, sanidad y control de la reproducción de las palomas", expresó la profesional cuestionando los planes del Municipio de Santa Fe.Hace dos semanas, la Municipalidad de Santa Fe comenzó a realizar tareas en la plaza Colón con la idea de revalorizar el emblemático paseo. Las tareas comenzaron el 22 de enero con una limpieza en seco de los nidales que estaban obstruidos por el excremento de palomas acumulado durante años. Sacaron 800 kilos de estiércol, plumas y otros residuos.Una vez que culminaron los trabajos de limpieza mencionados, la Municipalidad inició la contratación de las obras para acondicionar el piso de El Palomar. El Secretario de Ambiente, Edgardo Seguro, detalló que "las tareas que realizamos apuntan a tener una colonia de palomas sanas. Como anticipamos, el piso estaba muy deteriorado, incluso tenía riesgo el basamento de la estructura", recordó Seguro.