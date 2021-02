Sueño cumplido: con 85 años visitó el regimiento donde hizo el servicio militar

Don Cecilio, un santafesino de 85 años, cumplió su sueño de regresar a Gualeguaychú para visitar el Regimiento donde, hace 65 años atrás, cumplió con el servicio militar que en aquel entonces era obligatorio.Fue gracias a las gestiones de la emisora local,, que le concedieron una autorización especial para poder ingresar a las instalaciones y recorrerlas; es que las visitas no estaban permitidas por ser día sábado."Todo esto es muy emocionante porque muchos años tuve que esperar para cumplir el sueño de llegar a este lugar. Soy jubilado y el dinero no me alcanzaba para poder viajar, por lo que acabo de llenar mi corazón de emoción. Hoy me han hecho sentir muy feliz con todo lo que he vivido”, contó Don Cecilio a“Soy muy creyente y le había encomendado a la Virgen que me ayudara a cumplir mi sueño, y es por esto que me puso gente muy buena en el camino, que me permitió vivir un momento único” expresó.En tanto, su hija, expresó emocionada: "Mi papá le pidió a María, antes de salir de casa, para que lo ayudara a llegar y poder entrar al Regimiento, y ese milagro se lo debe a la Virgen, a la radio y al movilero Nicolás, porque se cruzaron en nuestro camino" resaltó.Es que fue tras contar su historia por la radio como logró un permiso excepcional para recorrer las instalaciones del Regimiento de Caballería de Exploración 12 “Dragones Coronel Zelaya”. Fue el jefe del cuartel militar el que, al escuchar el relato, autorizó al abuelo a poder ingresar.Cuando la familia se enteró a través de la radio sobre esta oportunidad que le daban, desbordaron de emoción porque el sueño estaba por cumplirse. Así fue como Cecilio cerca del mediodía recorrió cada uno de los lugares donde hace más de seis décadas realizaba la conscripción.