Fotos y video: quedó "arrasado" el 80% del autódromo de Termas de Río Hondo

Policiales Un feroz incendio destruyó parte del autódromo de Termas de Río Hondo

Así ha quedado el Autódromo Termas de Río Hondo después del incendio. Que triste...



This is how the fire affected the Termas de Río Hondo circuit. Sad...

? @CrisArielLima pic.twitter.com/6FvdrbPY5U — Albert Fabrega (@AlbertFabrega) February 6, 2021

El incendio comenzó varios minutos después de las 22 de ayer, en la zona de terrazas, donde habían estado realizado soldaduras en estructuras en una zona muy elevada. El agua de las autobombas de bomberos no llegaba y la ayuda del viento, al ser una zona lindante al lago y muy abierta, conformaron un combo let"EEl calor en la zona era insoportable, los vidrios reventaban y las estructuran crujían mientras se derretían.

", afirmo otro bombero, exhausto, en un descanso mientras otros compañeros suyos tomaban la posta. Las pérdidas son millonarias. Aun con las primeras luces de hoy dotaciones de Bomberos Voluntarios de Termas de Rio Hondo, capital y de La Banda seguían trabajando y "enfriando" lo que aún queda en pie.Anoche la preocupación mayor es que el fuego no llegue al museo, donde descansan reliquias invaluables del automovilismo y motos de todos los tiempos. ", afirmó anoche, casi entre lágrimas, un integrante de una de las dotaciones. Gracias al trabajo de casi 6 horas el museo pudo ser salvado y todo lo que estaba adentro pudo ser sacado a tiempo al playón. En un parte difundido por Bomberos Voluntarios de Termas se indicó que dos bomberos resultaron con heridas leves y otros cinco asistidos con oxígeno, pero todos fuera de peligro.Los daños materiales son incalculables, ya que se trata del autódromo más moderno del país y a la altura de los mejores del mundo, lugar donde se corre, hace varios años, una fecha estable del Mundial de MotoGP, pone relevanciaEl Director del autódromo, Héctor "Toti" Farina, emitió, ya en la madrugada de hoy, un comunicado donde confirma que, destacando que "tanto el museo y como la torre de control, que se encuentran en los extremos, junto a otras oficinas, mini hospital etc, no tuvieron daños de consideración".En el mismo comunicado se asegura que "el museo del Automóvil se reabrirá al público en los próximos días", y confirma que "el autódromo posee seguro total contra incendio, por lo que el tema del daño económico está cubierto en ese sentido, pero llevará seguramente bastante tiempo el volver reconstruir esa importante y necesaria área para las competencias nacionales e internacionales".Farina agradeció el trabajo de todas las dotaciones de bomberos y de la policía,"Trabajaremos desde ahora para hacer todo lo posible en cumplir con los calendarios que tenemos previstos, inclusive el de la fecha del Mundial de Moto GP de noviembre", cierra, con un halo de esperanza.