Así es el reptil más pequeño del mundo: cabe en la punta de un dedo

Científicos alemanes y malgaches descubrieron en Madagascar el reptil más pequeño del mundo, según un estudio publicado recientemente. El cuerpo del "Brookesia nana" tiene las mismas características que el de los camaleones, aunque es tan pequeño que cabe en la punta de un dedo.



Los investigadores encontraron dos especímenes en 2012, pero no supieron entonces que se trataba de individuos adultos.



El macho es el reptil adulto más pequeño del mundo: mide solo 13,5 milímetros desde la boca a la base de la cola -igual que un maní-, y 22,5 milímetros contando la cola.Su órgano sexual (hemipene) es muy grande en proporción a su tamaño. Mide 2,5 milímetros, es decir 18,5% de la longitud del animal.



La hembra, por su parte, es mucho más grande que el macho, con 19,2 milímetros de la boca a la base de la cola, y 28,9 milímetros contando la cola, detalla Frank Glaw en la revista Scientific Reports.



Estos dos especímenes siguen siendo los únicos descubiertos para esta especie.



"Lo descubrimos en las montañas del norte de Madagascar", dijo el responsable de herpetología de la Colección estatal Zoológica de Múnich, Frank Glaw, en declaraciones a AFP.



Según los científicos,estos microcamaleones no son producto del "enanismo insular", el fenómeno según el cual especies en una isla, similares a su ancestro continental, evolucionan con el tiempo reduciendo su tamaño, bajo la presión de varios factores.



El animal vive en una región montañosa, a 1.300 metros de altitud, y ya es considerado como una especie amenazada, señaló Glaw.



"La destrucción del hábitat representa la mayor amenaza para los anfibios y reptiles de Madagascar", advierte.



Madagascar es uno de los países más pobres del mundo y su flora y fauna no están suficientemente protegidas.