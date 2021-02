Encuentro de Felipe de 100 años y Ramón de 96: historia viviente de un pueblo

Felipe se reencontró con su amigo Ramón, este jueves

Para Felipe, de 100 años, el viaje de este jueves a El Pingo conllevó una doble emoción, por un lado el reencuentro con un amigo de la infancia y por el otro, el volver al pueblo que lo vio crecer.

"Hubo mucha emoción"

"Cuando yo era chico, El Pingo era colonia, había muchas estancias"

Felipe Martínez cumplió 100 años de vida el 23 de agosto de 2020 estuvo en su festejo. Esta vez, el hombre centenario volvió a ser parte nuevamente de una feliz noticia.Son amigos desde la infancia y hasta hicieron juntos el servicio militar. La vida los llevó por diferentes caminos y después de muchos años de no verse, se encontraron por casualidad, en una fiesta de maestros que se llevó a cabo, hace cuatro años, en el Centro Alberdino de la capital entrerriana. Tras esa noche de charlas y recuerdos, Felipe Martínez y Ramón Valdez, ya no volvieron a encontrarse hasta este jueves, cuando Felipe, que vive en Paraná, decidió viajar hasta la localidad de donde son oriundos, para intentar contactarse con su amigo, según confirmó a, Coca, la hija de Felipe.El reencuentro de Ramón Valdez, "de 96 primaveras" y Felipe Martínez, con sus 100 años, se dio este jueves, cuando el hombre de Paraná golpeó la puerta de su amigo.Una vecina me invitó a que la acompañe a visitar ese lugar. Me reencontré con un amigo de años, Ramón Valdés: Se emocionó tanto de este encuentro que se puso a llorar. Al principio, no me reconoció. Yo le dije quién era.", confió Felipe aRememoró que "cuando se hizo la construcción de las vías del ferrocarril Paraná- El Pingo, mis patrones hicieron el contrato con Hume hermanos, para abastecerlos con carne. Trabajé de peón de carnicería. En esa época comenzó El Pingo. Era colonia en ese entonces, había pura estancia".El municipio de El Pingo fue denominado Pueblo San Julián, en recordación a quien donó los terrenos en donde se erigió el poblado. De eso se acuerda bien don Felipe:, rememoró el hombre.Felipe "es un libro abierto" y emociona la lucidez con la que cuenta.En una mesita de su casa, Felipe conserva sus bochas, un deporte al que fue aficionado durante toda su vida. "He ganado muchos campeonatos a las bochas, en todos los clubes. En ese ámbito, todos me conocen como Barullo Martínez", relató antes de terminar la nota.", dijo con una enorme sonrisa.