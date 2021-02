“No es muy alentador” el estado de salud del adolescente embestido por un remis

Policiales Permanece estable el adolescente que fue embestido por un remis

La salud de Gonzalo Sosa, el adolescente de 13 años que días atrás fue embestido por un remis en Chajarí, es evaluada minuto a minuto por los médicos del hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia, donde permanece internado desde el día del accidente.Sus papas, Silvina Fochesatto y Máximo Sosa, se ocupan diariamente de transmitir el parte médico para familiares, amigos y la comunidad toda que está pendiente de la evolución del adolescente.Hoy el panorama es complejo y así lo transmitieron con mucha angustia. "No es muy alentador. Está desconectado de todo. No reacciona a los estímulos", indicaron. No le llegaría oxígeno a un sector del pulmón y están evaluando la posibilidad de volver a practicar la intubación. También se estudia sumar una estimulación con kinesiología. Además, harán nuevos laboratorios y no se descarta un cambio en los antibióticos, publicó