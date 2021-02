El Carnaval del País desistió de realizar un evento el fin de semana largo

Sobre la edición 2022

Difícil panorama

Sostenimiento

Ricardo Saller, titular de la Comisión del Carnaval del País, explicó que se “desistido de la iniciativa” de hacer un evento en el Corsódromo el fin de semana de Carnaval.“Fue una consulta ya que pensamos en hacer algo, siempre y cuando las condiciones sanitarias lo permitieran. Lo hablamos con Turismo y ellos lo consultaron al COES. Pero lo pensamos tranquilos y decidimos no hacer nada porque no están dadas las condiciones sanitarias ni económicas. Es un costo que no podemos afrontar los clubes”, reconoció Saller.El titular de la Comisión del Carnaval del País expresó que la crisis económica afecta a cada uno de los clubes y es un tema en debate. “Más adelante nos volveremos a reunir y plantear qué va a suceder en 2022 teniendo en cuenta la gran crisis ya que no sabemos si esto en junio o julio próximo se va a solucionar”, dijo aPor el momento, la edición 2022 del Carnaval del País, es una incógnita. “Tenemos que ver cómo se van desarrollando las cosas, la vacunación, los rebrotes, y las nuevas cepas. La verdad es que esto es muy complicado”, dijo Saller.“Estamos analizando cómo enfrentar 2022. Si es como 2021, sería una catástrofe. No podemos prever nada, porque si vuelve a haber un rebrote nos tendría muy complicado. Hay dos problemas: el sanitario y el económico de cómo van a hacer los clubes para invertir en las comparsas. Es un panorama obscuro, pero nunca vamos a bajar los brazos”, puntualizó Saller.Saller describió que “estamos todos muy preocupados porque la mayoría de los clubes tenemos escuelas, y también hay una deuda en las matrículas. Eso nos complica y falta el apoyo del carnaval a esos clubes”.El dirigente recordó que cada institución cumple una “parte social muy importante, además de mantener la operatividad social de los clubes. Estamos muy preocupados y, en el caso de las escuelas, se ha resuelto parar obras porque no hay fondos”.Por parte de la Comisión del Carnaval “no hay ningún plan” de contingencia para sostener a los trabajadores de los clubes que cumplen tareas para las comparsas.