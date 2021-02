Gualeguaychú ante el feriado: “un rebrote nos obligaría a derivar pacientes”

“No relajarse”

El director del Hospital Centenario Gualeguaychú, Eduardo Elías, se expresó sobre diversos temas referidos a la actualidad sanitaria de la ciudad y dejó frases relevantes sobre la pandemia, la campaña de vacunación y el próximo feriado de carnaval."Habíamos dicho que tendríamos una meseta, que fue alta. Si bien hemos mejorado y la curva es descendente, eso se está generando. Pensamos que ahí nos vamos a quedar mientras no volvamos a la acción social que tuvimos antes", comenzó diciendo Elías."Sin lugar a duda que hubo medidas acertadas, y eso se refleja, tardíamente, en la curva epidemiológica. Pero no todo pasó y no está todo perfecto. La ocupación de camas se mantiene alta. Hay que continuar en este camino", agregó."Con respecto a la carga de datos hemos mejorado muchísimo, estamos al día. Hoy tenemos un dato y llamamos a la persona haciendo rastreos y no hemos disminuido la cantidad de hisopados pero han bajado las consultas de febriles. Nuestro trabajo sigue siendo el mismo", continuó."Vuelvo a insistir en no relajarnos. Vienen 4 días de carnaval en breve y sería una pena que tengamos otro brote por un relajamiento social. Ya vamos en un 70% de ocupación camas. Un rebrote podría ser complejo y nos obligaría a volver a hacer lo que ya hicimos, derivar personas a otros lugares", reflexionó el profesional enSobre la ivermectina, Elías dijo: "Los trabajos sobre la ivermectina son bastante alentadores. Uno no puede manejarse solo con los trabajos. Me encantaría que la ANMAT asegure el uso sin ningún tipo de jugada en contra para el que lo quiera usar. Eso sería los pasos reales pero no podemos hacer nuestra propia experiencia sin tener una base científica. Distinto es si queremos hacer un trabajo de investigación. No vamos a aconsejar el uso de ivermectina sin previas autorizaciones, sin previas evaluaciones, como debe ser en cualquier país organizado. Cada uno puede tomar la decisión por separado, estamos con el derecho de hacerlo, pero como médico infectólogo y director de un sistema sanitario no lo podemos aconsejar. Más allá de estos trabajos alentadores hemos observado algunos efectos adversos".