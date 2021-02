Recibió el alta niño que se cayó de un caballo y estaba en terapia intensiva

Un menor de edad que se encontraba cabalgando con familiares, fue despido por el equino y sufrió un fuerte golpe en la cabeza, por lo que tuvo que ser internado en terapia intensiva en Concordia. El accidente ocurrió este sábado por la mañana, en la zona rural de General Campos, en un campo cercano al camino conocido como “Camino a Lastiri”.Durante las últimas horas, Romina Cobello, la madre del menor, confimó la feliz noticia, de que al menor le había dado el alta, e hizo público su agradecimiento a través de sus redes sociales, señalando que estos 9 días han sido "unos de los peores momentos de mi vida, donde sentí mucho miedo y se me rompía mi corazón en mil pedazos, donde sentía que mi hijo estaba sufriendo y yo no podía hacer nada. Mateo sufrió una fractura lineal parietal izquierda y hemorragia subaracnoidea traumática mínima cortical a causa de una caída de caballo. Estuvo 5 días en terapia infantil y 4 días en sala, se portó como un gran guerrero", detalló.Emocionada, Romina confirmó que "hoy volvimos a casa y, como ven en su carita, el esta muy feliz, y de a poco se va ir recuperando para poder hacer vida normal. Los médicos sorprendidos por su evolución", destacó.Teniendo en cuenta la rápida evolución de su hijo, consideró que lo que ocurrió "fue un milagro de Dios, él quiso darle una segunda oportunidad, él estuvo en cada momento con mi hijo y todo esto fue posible por cada oración que ustedes hicieron por él"."Voy a estar agradecida toda mi vida con todas las personas que se preocuparon por su salud, con cada mensaje de aliento que me daban para yo darle fuerzas a Matu, con todos los que compartían y ayudaba con su oración. Pero en especial, quiero agradecer al doctor Ángel Andini (director del hospital de General Campos) por el traslado inmediato al hospital Masvernat, donde fuimos atendidos de mil maravillas, el personal de ese hospital tiene una calidad humana impresionante, a nuestras familias que en todo momento estuvieron cerca de alguna u otra manera. solo me queda decir gracias gente, gracias por ser tan solidarios", culminó.Reporte Cuatro