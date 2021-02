Incendio en El Bolsón: las altas temperaturas reavivaron las llamas

Las altas temperaturas reavivaron en las últimas horas los focos de incendio forestal que azotan la zona de la Cuesta del Ternero, en cercanías de El Bolsón, en la provincia de Rio Negro, donde se quemaron más de 6 mil hectáreas desde que se inició el fuego, informaron fuentes oficiales."El área de afectación estimada, basada en la imagen satelital obtenida el día de ayer, que permitió realizar descuentos de áreas verdes dentro del perímetro del incendio, arroja una superficie de unas 6350 hectáreas" quemadas, indicó el último parte del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF).Esta última estimación es inferior a los primeros cálculos que habían determinado que el incendio consumió más de 8 mil hectáreas."Ayer (por el lunes), a raíz del aumento de la temperatura, se reactivaron focos del flanco derecho que está hacia el sur del incendio, en la parte alta de una ladera donde no hay viviendas y las llamas se veían desde la ruta, desde Mallín Ahogado y parte de Los Repollos, pero que solo amenazaba vegetación", dijo a Télam el coordinador de Defensa Civil de EL Bolsón, Leandro Romairone.El funcionario detalló que "por las características del terreno no es un incendio que se puede trabajar de noche"."También se reactivaron focos activos en la cabeza del incendio que está hacia el este y hacia el sudeste y sobre el faldeo este del Cerro Piltriquitrón", precisó.Romairone, quien aseguró que "esta va a ser una semana de temperaturas altas en aumento, sin vientos" y sostuvo que "ese contexto resulta desfavorable para el combate del fuego, para contener el avance del incendio".Por otro lado, este lunes se incorporaron diez combatientes más de la Brigada de Bariloche dependientes del SPLIF de Río Negro y son un total de 160 las personas que trabajan para extinguir las llamas.El jefe de Bomberos, Alejandro Namor, dijo a Télam que "anoche en la reunión operativa se coordinó el trabajo para hoy"."Ayer complicó bastante la temperatura en la zona de los Cerros atrás del Piltriquitrón; varios focos que no estaban activos volvieron a activarse por la temperatura", explicó Namor.Los focos ígneos cerca de El Bolsón comenzaron el domingo 24 de enero y seis personas están imputadas por la Justicia de Río Negro como coautoras del incendio.Los imputados habían prendido una fogata para cocinar con una parrilla "a solo 50 centímetros de un pinar" y se retiraron del lugar "sin apagar debidamente ese fuego", informaron fuentes del Ministerio Público Fiscal.