Covid 19: siete pueblos de Santa Fe siguen "invictos" y no registran positivos

El sábado 14 de marzo del 2020 la provincia de Santa Fe informó el primer de caso de coronavirus. Diez meses y 17 días después (323 días) en la bota santafesina, de las 365 localidades (entre comunas y municipios) hay siete poblados que están "invictos" y aún no informaron casos positivos de Covid-19.



La ola de contagios, que comenzó golpeando ferozmente en los departamentos del sur, llegó al centro y norte provincial como estaba previsto. No dejó a ninguna de las 57 ciudades sin infectados: el 9 de octubre, San Guillermo (departamento San Cristóbal) se convirtió en la última ciudad en abandonar el privilegio de no tener casos positivos.



La pandemia abrazó y cubrió a todo el territorio. Sin embargo, hay pequeños poblados que se convirtieron en una verdadera fortaleza contra el virus.



Según el informe epidemiológico del Ministerio de Salud de Santa Fe (con fecha 31/01/2021) las comunas sin casos positivos representan menos del 3% del total del total (308).



Se trata de pequeñas localidades; poblaciones que en uno de los casos (según el censo 2010) no supera los 100 habitantes y otras no alcanzan los 350. Están distribuidas en siete de los 19 departamentos de la provincia.





En el sur provincial, departamento General López, hay una situación singular por estar en una zona geográfica comprometida por la pandemia. Es el caso de Aaron Castellanos, donde se estima viven unas 400 habitantes. Se ubica en el extremo sur del departamento General López (y por ende de la provincia), casi en el límite con Buenos Aires.



El departamento Castellanos alberga a Colonia Iturraspe, un poblado que apenas descartó un posible caso.



En el norte provincial se encuentra Campo Hardy (departamento General Obligado) que tiene 1.800 habitantes y solo dos casos descartados. En el centro provincial, en Las Colonias, se destaca la comuna de Rivadavia; un pueblo con 272 habitantes que solo tuvo (según el informe epidemiológico provincial) un caso descartado.



También en el norte, en Vera, se encuentra Los Tábanos; un poblado de 331 habitantes y en donde se descartó un caso de coronavirus.



En el oeste, departamento San Cristóbal, todavía se encuentra libre de Covid-19 Ñanducita, una localidad de 222 habitantes y que apenas descartó dos casos.



Campo Piaggio es otro de los pueblos. Se encuentra a 83 km de la ciudad de Santa Fe (departamento San Jerónimo). Viven 86 personas (censo 2010) y se descartaron, desde el inicio de la pandemia, tres casos.



Fuente: La Capital