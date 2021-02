Dueños de circos piden autorización para viajar y realizar funciones

EL dueño del Circo Verakay, Eduardo Ovejero, brindó detalles a Elonce TV sobre los pedidos que realizaron para que les permitan volver a funcionar. En este momento están Corrientes realizando diferentes actividades.



"Aun no tenemos noticias de la apertura, en este momento estamos en Corrientes, y si bien nos reinventamos en hacer otras cosas, lo nuestro es el circo", dijo el dueño de "Verakay", Eduardo Ovejero, a Elonce TV.



Y resaltó: "Nos imaginamos funciones con distanciamiento, tenemos una capacidad de mil espectadores y esperamos que concurra un 30 por ciento. Las personas necesitan salir y distraerse".



"Hace un año que estamos en una pequeña localidad de Corrientes, pero necesitamos viajar, lo máximo que estamos en una ciudad son dos meses, tenemos los camiones parados y queremos seguir con nuestra vida", sumó.



Sobre las actividades que realizan dijo que "algunos venden postres mientras siguen con su sueño de volver a viajar con el circo".



De todos modos, aseguró que "el 80 por ciento del circo somos familia y nos quedamos aca . Durante estos meses recibimos ayuda desde la provincia de Corrientes, nos trajeron comida y demás".



"En Argentina hay alrededor de 100 circos, pero no sabemos cuantos podremos volver a retomar, muchos no tenían respaldo para aguantar todos estos meses", resaltó.