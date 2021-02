Decayó la ocupación hotelera durante la segunda quincena de enero en Entre Ríos

“La primera quincena de enero arrojó números que no fueron muy alentadores y si bien aún no tenemos las cifras de la segunda quincena, a través de las encuestas verbales realizadas a los socios de nuestra institución, advertimos que decayó un poco más respecto de la primera”, comunicó ael presidente de la Cámara entrerriana de Turismo, Leonardo Schey.“La primera quincena de enero arrojó un promedio de un 35% de ocupación hotelera, según los datos de la Cámara”, indicó al reconocer que la cifra “no llega a cubrir las expectativas”. “Esperábamos más después de haber aplicado todos los protocolos y las capacitaciones en materia sanitaria para cuidarnos a nosotros y a los turistas”, lamentó.Punto aparte, Schey comentó que “Ente Ríos fue un destino elegido pero los números están muy lejos de los que divulgó el gobierno provincial”. “En comparación con el año pasado, cuando la provincia tuvo una ocupación promedio del 85% con el ingreso de 475 mil turistas, si este año ingresaron 175 mil turistas, no puede ser nunca el 65% de ocupación que informó el gobierno provincial”, explicó.“La economía del argentino no está en las mejores condiciones y aquel que pudo tomarse sus vacaciones, lo hizo a los destinos más visibles. Lamentablemente, la inversión publicitaria para los destinos entrerrianos no llegó a donde debía porque los turistas no aparecieron”, apuntó, además.Y continuó: “Ya hemos pedido, en cuatro oportunidades, una mesa de diálogo con todas las instituciones provinciales para darle una salida a esta actividad, que es una gran dinamizadora de las economías regionales y generadora de fuentes de trabajo”.Finalmente, el presidente de la Cámara entrerriana de Turismo sostuvo que “cayeron reservas a partir de las restricciones nocturnas”, y remarcó que “la actividad turística no fue causante de los contagios de coronavirus".“Fue una equivocación cerrar los lugares que contaban con los protocolos”, reprochó Schey al instar a las autoridades “a mayores controles para evitar las fiestas clandestinas”.