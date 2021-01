Clientes indignados: denunciaron que en una parrilla les cobraron hasta el hielo

"Fui a cenar y esta es la cuenta que aboné. La comparto para que piensen antes de ir hasta este lugar", escribió Andrea Arrozpide en sus redes sociales."Fue un avasallamiento. Ellos querían involucrarnos urgente en algún consumo. Apenas llegamos al lugar comenzaron a ofrecerles a mis hijos bebidas y empanadas sin antes yo haber podido sentarme y leer la carta", relató aArrozpide.El ticket del local gastronómico en Huerta Grande, Córdoba, muestra en detalle los precios: una gaseosa de litro y cuarto, 460 pesos; una ensalada mixta, 480 pesos; hielo, 50 pesos. Además, les cobraron 150 pesos demás sólo por agregarle manteca a un plato de ñoquis.En ningún lado estaba especificado que se nos iba a cobrar el hielo. Las porciones, el tamaño y el estado no justificaba ese valor tampoco."En la carta, sí había un listado de precios como los ñoquis a 560 pesos, por ejemplo; pero el valor de las salsas decía 'aparte'. Como mi hija decidió pedirlo sólo con manteca, calculábamos que iba a ser el mismo precio. Pero costó 710 pesos porque agregaron la manteca, ¡casi 200 pesos por eso!", precisó.También pidieron dos porciones de asado y dos porciones de cabrito. Por estos platos les cobraron un total de 5.850 pesos."Encima vino en una parrilla todo junto, piezas sueltas y recalentadas. Se notaba que ni siquiera estaban recién hechas", denunció Andrea.Aparte de los elevados precios, "la cuenta es incorrecta", se quejó la turista oriunda de Buenos Aires."Yo quería reclamar, pero mi mamá es una señora grande y ella quería dejar pasar la situación para que podamos terminar bien las vacaciones porque era nuestra última noche en Córdoba", agregó.Por último, Arrozpide contó que en ese momento decidió no quejarse por pedido de su mamá, una señora mayor de edad; y precisó que en total pago alrededor de nueve mil pesos porque siempre "acostumbran a dejar propinas".entrevistó a una parrilla en La Cumbre para comparar precios. La dueña del lugar gastronómico precisó que la parrilla común está a 590 pesos por persona y 1100, para dos.Además, enumeró los valores de un listado de platos:- Dos porciones de cabrito: 1700 pesos.- Una porción de cabrito para uno: 900 pesos.- Una ensalada mixta: 190 pesos.- Soda: 160 pesos.- Empanadas: 50 pesos.Por último, la dueña aclaró: "El hielo no lo cobramos; eso ya viene dentro de la atención que ofrecemos".(Cadena 3).