Intervención en Concordia en contra a la tracción a sangre animal

Este viernes, se realizó una intervención en la Plaza 25 de Mayo, en Concordia por el fin de concientizar y ponerle fin a la tracción a sangre y el maltrato a los caballos. Diferentes agrupaciones que protegen a los animales, se reunieron y se hicieron escuchar.“Es una manera de visibilizar la problemática que tiene la ciudad con el tema de los caballos y los carros. Entiendo que es una intención del municipio terminar con esta práctica”, expresó aHoracio Froy de Conciencia Animal.“Es una promesa que nos hicieron hace varios gobiernos y sin embargo no hemos podido avanzar en la sustitución de este medio de transporte, carga o trabajo que tiene la ciudad. En un censo que realizamos hace dos o tres años, logramos contabilizar cerca de 800 carros”, dijo.Y agregó que “no se redujo par nada este transporte. Tiene la entrada prohibida a la zona del centro, pero eso no quiere decir que no anden por la ciudad”.Sobre el proyecto de cambiar carro por motos, señaló que “eso era para determinada cantidad de personas, pero no para cumplimentar el plan en su integridad. El Estado tiene que buscar la solución para esas personas que no los dejan seguir entrando a la ciudad en carro”.