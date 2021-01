Sismo en Córdoba: “Se movió todo como si pasase un tren por al lado”

Sociedad Un fuerte sismo se produjo en la zona turística de Córdoba

Un sismo de 4,3 grados de magnitud en la Escala de Richter se registró en la provincia de Córdoba con epicentro en Tanti y el intendente de esta ciudad, Luis Azar, aseguró que el mismo fue "muy profundo, muy bravo, muy fuerte", pero destacó que "gracias a Dios fue muy corto" en su duración.Según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), el temblor se produjo a las 6:43 de este viernes, se sintió en varias ciudades de la mencionada provincia y, por el momento, no se registraron daños."Hemos pasado un sismo muy profundo, muy bravo muy fuerte, muy rápido. Hubo un gran ruido, que alertó mucho a la sociedad. Gracias a Dios fue muy corto", sostuvo Azar en diálogo con Radio Rivadavia.Azar describió que "se movió todo, como si pasase un tren por al lado" y comentó: "Estaba preparando el mate y vi que los perros se alertaron, se pusieron locos, pero pensé que era porque les estaba por poner de comer. Después me di cuenta de que era por el sismo".El intendente de Tanti celebró que, pese a la magnitud del movimiento telúrico, "no se registraron víctimas, ni daños materiales" en su distrito.Por su parte, Alejandro Giuliano, el Director del Instituto de Prevención Sísmica, señaló en diálogo con el canal de noticias TN que "seguro habrá réplicas" a la vez que manifestó que, si bien el temblor se sintió "fuerte" se trató de "un sismo muy chico"."Hay un promedio de 25 a 30 sismos diarios. Se siente fuerte, pero fue un sismo muy chico", reveló, tras lo cual indicó: "No se puede descartar que las viviendas aledañas tengan daños".El sismo se produjo días después del que se registró el pasado 18 de enero en la San Juan que tuvo repercusiones en otras provincias del país y que llegó hasta Chile.