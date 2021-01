Amor y lealtad: Esperó en el hospital a su dueña, pero no pudieron reencontrarse

Una mujer había llegado al hospital por una complicación en su salud y por lo tanto la tuvieron que internar de urgencia en el sector de terapia intensiva. A pesar del esfuerzo de los médicos, la paciente terminó falleciendo.



Durante los días que permaneció en el centro de salud, "Patán" se quedó esperándola para que ambos puedan retornar a su casa, aunque ese reencuentro, lamentablemente, no pudo darse.



Sin embargo, el perrito siguió en el hospital dando vueltas por el lugar y en una hora determinada del día se instalaba en la puerta de terapia intensiva en donde había visto por última a quien supo criarlo.



Los días pasaban desde el fallecimiento de la mujer, pero "Patán" no se iba del hospital y logró hacerse amigo de los trabajadores. Ante esto, Juan Benítez decidió llevarlo con él ya que le conmovió su amor y lealtad, y porque la víctima no tenía familiares.



El hombre, que se desempeña como bombero voluntario, contó que el perrito no se adaptó los primeros días en su nuevo hogar. "Lloraba todo el día, quería dormir en la cama y solamente comía milanesas", relató el uniformado que trabaja en el hospital de Mercedes, provincia de Corrientes, donde sucedió esta conmovedora historia.



Benítez aseguró a radio La Dos que "Patán le cambió su vida porque es muy especial". Pero también lo hace renegar, ya que sale corriendo hacia la calle cada vez que ve la puerta abierta.



El can también pasó a ser parte del “staff” de animales con el que cuentan los bomberos voluntarios.