Covid-19: “Jóvenes contagiados terminaron en Terapia Iintensiva” en Gualeguaychú

“En las últimas semanas se han dado varios casos de jóvenes que han sido ingresados a terapia intensiva por esperar hasta último momento”, sostuvo el médico Federico Gini Cambaceres acerca de los casos de coronavirus en Gualeguaychú.



En tal sentido, manifestó en Radio Máxima que “la nuevas cepas del Covid han demostrado una mayor contagiosidad pero también una mayor agresividad en los jóvenes, por lo que no deben subestimar al virus, para evitar consecuencias complicadas para la salud de ellos”.



El profesional contó “que los jóvenes no solo contagian a las personas mayores sino que se perjudican a sí mismos. En este sentido señaló que los turnos para el consultorio post Covid están todos cubiertos y que la prioridad va a ser para los mayores de 60 años que hayan pasado por internación”.



El médico aconsejó a quienes se recuperaron de Covid que “escuchen a su cuerpo y no lo fuercen. Se estima que el periodo de recuperación casi completa se da en un lapso de seis meses”. Por otro lado, Cambaceres llamó la atención en torno a los riesgos de re-infección. Lo aconsejable es “cuidarse desde el momento cero”.



La opinión de la OMS



La Organización Mundial de la Salud advirtió a los jóvenes que no están exentos de contraer el nuevo coronavirus y padecer con severidad la neumonía que provoca, covid-19.



"Este virus podría llevarlos al hospital durante semanas o incluso matarlos", dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.



Además, Ghebreyesus advirtió de que aunque en algunos casos no vayan a sufrir más que síntomas leves, lo que hagan muchos jóvenes puede ser "la diferencia entre la vida y la muerte para otra persona".