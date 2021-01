Insólita pelea entre un cirujano y un anestesista en el vestuario del quirófano

La violencia atraviesa a toda la sociedad sin distinción. No conoce de límites ni de lugares ni de profesión. Y sino que lo digan los médicos del Hospital Interzonal General de Agudos de Junín "Dr. Abraham F. Piñeyro", de la ciudad bonaerense de Junín, donde el pasado lunes se registró un hecho insólito, cuando "se agarraron a las trompadas" un médico cirujano y un anestesista, que terminó con este último internado con lesiones graves.



El hecho sucedió el lunes pasado, cuando, en plena operación, un anestesista y un médico residente, que se está formando para ser cirujano, protagonizaron un insólito episodio, cuando comenzaron a agredirse verbalmente mientras practicaban una intervención a una paciente menor de edad.



Pero no solo que la situación no terminó con esa discusión verbal, sino que después prosiguió en la zona de los vestuarios donde los profesionales no tuvieron mejor idea que dejar de lado las palabras para tomarse a golpes de puño.



El fiscal del caso, Javier Ochoaizpuro, sostuvo que, en un principio, el residente declaró que el anestesista lo había amenazado, golpeado y dañado el teléfono celular, pero luego se comprobó que el anestesista había sido víctima de una brutal golpiza, al punto que debió ser sometido a una operación quirúrgica en la que debieron extirparle el bazo por la fractura de una costilla, según relata el diario Democracia de esa ciudad.



En virtud de que no hay testigos del hecho -en el lugar de la pelea estaban solo ellos dos-, el fiscal pidió ser prudente en esta situación hasta determinar si el residente actuó en defensa propia o si fue el agresor.



Por ahora, la causa está caratulada como "lesiones graves", que contempla una pena de prisión de un año a seis meses. ¿Qué pasó dentro del quirófano? Si bien los motivos no están claros y todo es materia de investigación, al parecer la discusión se habría desatado cuando el anestesista habría insultado al residente. "Le habría dicho, que tenés parkinson...", relató el director del mencionado hospital, Sebastián Meneses.



"Terminó la operación, salió el anestesista con el residente, fueron a cambiarse y ahí sucedieron los hechos, pero solo ellos saben bien lo que pasó. Cuando el cirujano y el instrumentista ingresaron al vestuario encontraron al anestesista tirado en el piso", amplió el director del nosocomio.





