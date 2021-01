Provocaron huellas en un volcán que pueden demorar 100 años en borrarse

En los últimos días se conoció el daño que realizaron posibles turistas de Córdoba en el Volcán Carlucci ubicado en Catamarca, precisamente en Antofagasta de la Sierra. Los individuos circularon con su 4x4 y dejaron marcas que podrían durar cerca de 100 años y el impacto ambiental es importante.Los responsables habían llegado al departamento para pasar el último fin de semana. La Municipalidad los identificó porque como requisito obligatorio para ingresar debían presentar una declaración jurada con todos sus datos. Las actuaciones fueron giradas a la Fiscalía penal, que intentará determinar si la actitud constituyó un delito, ya que esa zona no pertenece al área protegida.Según pudo conocer El Ancasti, los turistas integraban un grupo encabezado por un hombre de apellido Germán e ingresaron a Antofagasta de la Sierra por el Campo de Piedra Pómez. Entre sus vehículos habían registrado una camioneta 4x4, dos motocicletas y un cuatriciclo tipo UTV, y permanecieron dos noches en un hospedaje, en el que también habían registrado todos sus datos.La "picardía" la cometieron cuando emprendieron su viaje de regreso, antes de salir por Las Papas, el pasado sábado en horas del mediodía.Para que se vuelvan a acomodar de nuevo las piedras en una situación original, depende de distintas variables como el transporte eólico, la erosión del suelo. "De acá a 100 años recién podemos ir viendo si se van a borrar las huellas”, declaró Emanuel Soberón en una nota con “La Contratapa” de Radio Ancasti 98.5.El Secretario de Ambiente agregó que llevaron adelante un operativo en puntos estratégicos de los accesos al lugar, pero que “la municipalidad de Antofagasta de la Sierra a través del área de turismo habría identificado quienes serían a estos autores”.“Hay que aclarar que no es un área natural protegida de la provincia, pero si Ambiente considera este tipo de acciones como daño al entorno paisajístico. Lo que pasó es una práctica común que hacen quienes practican en 4×4 o cuadriciclos, que es dejar huellas en las laderas de los volcanes”, dijo.Soberón comparó lo sucedido con los momentos en los que el Rally Dakar llegó a la provincia. “Más allá que no sea área protegida hay normativas donde este tipo de actividades no está permitido. Hay una línea muy difusa: en su momento se discutía en la primera etapa cuando se iba a hacer el Dakar. Se discutía qué iba a pasar con las vicuñas, con los lechos de ríos secos, entonces había impacto ambiental. Esto es impacto ambiental: un vehículo que tiene cierta autonomía y que va a generar algún tipo de impacto en el entorno natural. Los volcanes y las placas tectónicas se forman por millones de años, entonces es un daño complejo, sensible”, sostuvo.