Murió la mujer que casi cremaron viva: qué dice la denuncia que hizo su hija

Sociedad La estaban por cremar y su hija descubrió que estaba con vida

En una situación de película de terror, una mujer descubrió que su mamá estaba viva justo antes de que la cremaran. Ocurrió en Resistencia, Chaco, el fin de semana pasado. Los detalles de cómo sucedió este episodio son escalofriantes. La mujer, tras varios días de agonía, falleció anoche, según confirmaron fuentes judiciales.Alejandro Dominguez, jefe de la División de Prensa de la Policía del Chaco, relató que el domingo pasado, a las 21, una mujer de 54 años realizó una denuncia contando lo que había ocurrido horas antes en un sanatorio de Resistencia. "Según contó la mujer, el día sábado llevó a su madre de 84 años al hospital porque no se sentía bien. Allí, los médicos decidieron que debía quedar internada en terapia intensiva. La mujer, según su testimonio, se fue a la casa y volvió al día siguiente, el mismo domingo que hizo la denuncia. Fue ahí que en Sanatorio le dijeron que madre había fallecido", narró Domínguez al diarioSegún la denuncia policial, narrada por el propio jefe de prensa de la policía chaqueña, la mujer, luego de enterarse del fallecimiento de su mamá, arregló con un crematorio para que pasen a buscar el cuerpo. "Por un tema de protocolo, debido a que estamos en medio de la pandemia por el Covid, a los fallecidos se les pone un barbijo y se los coloca en un cajón sellado con un vidrio. A la mujer le dejaron una hora para que pueda despedirse de su mamá. En ese momento,Entonces, la mujer -cuentan desde la policía chaqueña- llamó al sanatorio, que inmediatamente mandó una ambulancia para llevar de regreso a la señora al hospital. "Ahí constataron que la mujer seguía viva", contó Domínguez. Anoche, fuentes judiciales chaqueñas confirmaron su fallecimiento.La mujer denunció al Sanatorio de la Sagrada Familia de la ciudad por dar por muerta a su madre en la Comisaría Primera de la capital provincial.También aclaró que "hay casos que pueden dar dudas".. Es un error claramente o es una situación mayor en la escala de los valores. Yo no creo que sea mala praxis, puede ser desidia o falta de rigurosidad de control médico"."Cuando los signos son muy débiles se puede hacer un electroencefalograma para ver si el cerebro sigue activo. Si no hay actividad cerebral se determina la muerte de una persona", explicó.El Sanatorio de Sagrada Familia no pertenece a la red que dirige Frangioli sino al Colegio Médico Gremial. Sobre este establecimiento, Frangioli aseguró que tienen contrato con el PAMI y es un "sanatorio de muy buen nivel, con profesionales de primera línea".La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Investigación Penal, en la que se encuentra como subrogante Ana González de Pacce.