Se registran lluvias en El Bolsón y favorece la tarea de los bomberos

La lluvia en la localidad de rionegrina de El Bolsón favorece las tareas que desarrollan los equipos operativos para controlar el incendio que se desató el domingo y afectó unas 8.500 hectáreas en la zona de Cuesta del Ternero, informaron fuentes oficiales.“Como novedad relevante en el pueblo está lloviendo, una lluvia leve, lluvias débiles, esto no está teniendo impacto todavía en la zona del incendio, lógicamente la humedad y el descenso de temperatura están favoreciendo las tareas de control”, dijo a Télam el coordinador de Defensa Civil de la ciudad patagónica de El Bolson, Leandro Romairone.“Se está pudiendo contener el avance del fuego en algunos sectores y protegiendo sobre todo los lugares más críticos, que tienen que ver con el costado de la ruta, Mallín Cume, hacia el lado de Chubut y Campo chico en el lado de Rio Negro”, detalló el funcionario.“Al final del día se va a evaluar lo actuado, lo avanzado y las novedades y se planifica el día de mañana", concluyó el coordinador de Defensa Civil.Las leves lloviznas comenzaron pasado el mediodía en la zona rionegrina de Cuesta del Ternero, área en la que trabajan 130 brigadistas.“Las lloviznas que se presentaron este mediodía enfrían el ambiente lo que ayuda a la situación”, comentó a Télam el jefe del Área Técnica del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (Splif) de la localidad andina de El Bolsón, Nicolás De Agostini.“El tema es el viento, está más fresco que el día de ayer y eso es positivo porque hace que el incendio no avance a la velocidad que venía haciéndolo estos días”, explicó.El fuego "afectó muchas pasturas naturales, por lo que pasado todo esto, los animales no tendrán comida", advirtió De Agostini.En cuanto a la extensión del incendio a la zona de Chubut, el funcionario dijo que ayer el subsecretario de Bosques de la Provincia vecina, Rodrigo Roveta, había sido informado acerca de que el incendio pasaría a la jurisdicción lindera.