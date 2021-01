Analizan si turista rescatado en el cerro Champaquí debe pagar el rescate

Sociedad Apareció el turista que se había extraviado en el Cerro Champaquí

“Vamos a tener que hacer una investigación final para ver si hubo negligencia”, apuntó Claudio Vignetta, secretario de Gestión de Riesgo de la Provincia. Un turista fue rescatado el martes luego de extraviarse el domingo.“Hay versiones que dicen que fue negligente e imprudente haber solicitado ayuda, haber pasado coordenadas y cuando llegaron los recursos ya no estaba, eso puede ser catalogado de negligencia. Ahora, si lo vemos desde una persona que está en la montaña, que no tiene agua, que se deshidrata y decide salid a buscar agua, no es negligente para él”, señaló Vignetta a radio Mitre.“Vamos a tener que hacer una investigación final para ver si hubo o no negligencia en este hecho”, apuntó el funcionario, y estimó que el gasto desplegado para el rescate “no puede ser menos de un millón y medio de pesos”.Según Vignetta, no se habría cobrado hasta el momento ninguna multa a los turistas que se extravían en las montañas y que requieren rescate y asistencia. Según la legislación provincial, quienes ascienden a “zonas de riesgo” como el Champaquí, el Uritorco o Los Gigantes deben registrarse y firmar una declaración jurada en la que aceptan hacerse cargo de los costos si se extravían por negligencia.Unas 50 mil personas por año se estima que ascienden por año al Champaquí, por variadas vías.