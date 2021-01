Covid-19: preocupan consultas tardías de jóvenes que terminan internados

En el encuentro entre autoridades municipales, representantes de efectores públicos y privados y especialistas de diferentes áreas de Gualeguaychú, las autoridades del Hospital Centenario informaron que “hay tendencia a la disminución de casos de Covid-19 pero debemos ser prudentes ya que el punto álgido es crítico”.Agregaron además que los turnos para ser evaluados en el Consultorio de Febriles disminuyó en las últimas horas. “Esta mañana hasta las 11 hubo 10 consultas, cuando en semanas previas estábamos entre 20 y 30 personas atendidas”.Destacaron las medidas tomadas (prohibición de circulación nocturna y reuniones sociales con límite de 10 personas), y plantearon que se deberán mantener, ya que "no han generado un impacto económico y regulan la capacidad de respuesta del sistema sanitario".“Si hacemos lo que corresponde quizás no tengamos que padecer lo que padecimos”, aseguró Eduardo Elías, director del Hospital Centenario.Con respecto al comportamiento epidemiológico de la pandemia en dicha ciudad, el infectólogo Ignacio Bourlot detalló que en la semana pico había un promedio de 74 casos por día, posteriormente de 66,6 y la semana pasada fue de 53.Asimismo en el Consultorio de Febriles Adultos se mostró un descenso semanal de las consultas de 600 a 500, y posteriormente a 435 la última semana. También se produjo una baja en la tasa de positividad y una menor cantidad de extracción de muestras.afirmaron desde el nosocomio local y agregaron que “aunque en camas moderadas la tendencia va bajando en referencia al promedio de los últimos días y eso permite concentrar los recursos en el resto de las salas, no debemos dejar de lado que esta situación es muy volátil”.Además, resaltaron la importancia de la. “El paciente joven, tiene algunos síntomas y tolera su estado pero llegan a las consultas con un estado agravado”, y recomiendan reposo fundamentalmente frente a estos cuadros.Por último, los especialistas insistieron una vez más en la importancia de cumplir con el distanciamiento social, el uso del tapaboca, el lavado de manos y para evitar que los contagios sigan creciendo y se deban sumar nuevas restricciones.Por otra parte, participaron de la reunión personal de la Unidad Penal Nº 2 junto al Dr. Martín Sobarzo, donde informaron sobre la realidad del tratamiento de casos activos que tuvo la institución y los protocolos con los que trabajan desde marzo de 2020 según lo estipulado a nivel provincial.