Un repartidor demoró demasiado, no lo atendieron y tuvo una "reacción violenta"

Foto: El Tres

El trabajador emprendió a las patadas y golpes de puño contra el portero eléctrico y se retiró. Tras divulgarse las filmaciones de las cámaras de seguridad del edificio, este martes se supo que el repartidor fue despedido.



Las imágenes de las cámaras de seguridad mostraban a Javier, empleado del delivery de una heladería, todavía con el casco puesto tras bajar de la moto con una entrega, apenas pasadas las 23.30 del lunes, en un edificio de San Martín al 1800 de Rosario. Según su propio testimonio, la mujer que había realizado el pedido le dijo por el intercomunicador que no iba a recibir el helado porque había demorado mucho tiempo en llevarlo.

El repartidor perdió la paciencia y le pegó cinco patadas y tres puñetazos al portero eléctrico. Incluso se advierte que, después de uno de los puntapiés, el atacante comenzó a renguear.



Uno de los dos paneles del portero quedó hundido y debió ser enviado para su reparación.



Javier, que este lunes fue despedido de la heladería, le dijo a El Tres que el repartidor que debía hacer las entregas sufrió el robo de su moto, por lo cual él se hizo cargo de llevar los pedidos con su propio rodado.



"La mujer me atendió y me dijo: nene, ya estoy acostada, ahora no quiero el helado", contó el repartidor, y sostuvo que la clienta le dijo que debería haber llegado antes y expresó: "Si seguís tocando voy a llamar a la Policía".



Javier, estudiante de Medicina, pidió disculpas por su reacción y se comprometió a colaborar económicamente por el arreglo del portero eléctrico.



La Capital.