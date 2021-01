Ambulancia trasladaba un paciente grave y quedó varada por el agua acumulada

Durante la mañana de este martes, se vivieron momentos de tensión en la ciudad de Resistencia, donde los más de 89 milímetros provocaron anegamientos en buena parte de la zona del centro.



El rector de la Universidad Popular de Resistencia, Atilio Fanti, relató, a través de su cuenta de Facebook, una desesperante situación ocurrida en la esquina de la calle José Hernández y avenida 9 de Julio en medio de las intensas lluvias.



La zona se encontraba totalmente anegada y provocó que una ambulancia que trasladaba a un paciente grave quede varada por el agua. Según contó Fanti, la situación se tornó dramática debido a que el vehículo no lograba salir del lugar, los enfermeros tuvieron que bajar de vehículo y empujar para que este se mueva.



Mientras tanto, el agua avanzaba y la lluvia no cesaba, lo que hacía más desesperante la situación.



“Un poco de agua hacia falta. Mejores desagües también. Esto es frente a la Peña Martín Fierro. Se me plantó el auto y a mi lado una ambulancia con un paciente dentro. Hace media hora quedamos a la par, varados. Los enfermeros me dicen desde la ventanilla que están muy preocupados por el paciente”, comenzó su crónica Fanti.



Minutos después, actualizó la información. “Seguimos junto con la ambulancia, varados y adentro un paciente grave. Han pedido un remolque pero no aparece. Una señora, familiar del enfermo, se muestra muy preocupada y ya va perdiendo la paciencia. Le dice a viva voz a una camioneta que, por favor empuje a la ambulancia a lo que el conductor se niega y sube a la vereda para seguir su marcha. Esperemos que el paciente aguante”, escribió.



Finalmente, contó que el personal de Salud decidió bajarse del vehículo para tratar de llevar la ambulancia a un lugar con menos agua. “El chofer y el enfermero, finalmente, decide empujar la ambulancia, seguramente desesperados por la urgencia del paciente”, indicó Fanti.