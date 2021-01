Descubrió a su novia con otro tras difusión del video de una fiesta clandestina

Dicen que de la muerte y de los "cuernos" nadie se salva y si no pregúntenle a este joven correntino que gracias a un video que trascendió en las redes sociales luego de que la policía desactivara una fiesta clandestina , se enteró que su novia lo estaba engañando con otro.La fiesta clandestina tuvo lugar el sábado pasado en una vivienda de la localidad correntina de Santo Tomé y la joven que protagoniza una parte de la historia, además de ser demorada, quedó grabada saliendo de la mano con un joven que no era su novio y provocó la reacción de su pareja en las redes sociales.El video fue realizado desde la vereda de la casa donde tuvo lugar la fiesta clandestina y en él se ve cómo la policía desaloja el lugar. En un determinado momento aparece la joven de la mano de un chico que no era su novio y el que sí era su pareja formal no aguantó las ganas de expresar su descontento y lo hizo a través de Twitter.Ramiro Benítez, que en la red social aparece como @ramiro_j_98, citó el mencionado video donde se ve cómo su novia y otro muchacho abandonan la fiesta clandestina, pero le agregó un mensaje tragicómico. "Yo durmiendo tranquilo porque me dijo que se durmió temprano, pero después la veo en el video y de la mano" escribió el joven engañado.Pocas horas después de la publicación, el tuit con el video comenzó a recibir miles de likes e interacciones transformándose en viral por la particular reacción del joven. Al ver la repercusión, el muchacho se tomó todo con humor y hasta dejó su CBU para recibir "ayuda". "Tiren un cambio pal vino y la comida del bajonazo está night ahr (sic)", escribió al día siguiente.