Geriátricos de Santa Fe piden que vacunen a empleados "lo más rápido posible"

Unos 4.000 empleados de residencias geriátricas en toda la provincia de Santa Fe aguardan con expectativas que les llegue el turno en el operativo de vacunación contra el Covid y así evitar contagios con los residentes, uno de los sectores más vulnerables frente al virus que provocó la pandemia. Reclamaron que la campaña de inoculación “se lleve adelante lo más rápido posible”.



El presidente de la Asociación de Residencias Geriátricas de la provincia, Luis López, remarcó que aún no hay una comunicación oficial de fechas de vacunación. “Al principio, cuando llegaron las 300 mil vacunas, la provincia solicitó un listado del personal y después tuvimos un comunicado de la Municipalidad donde nos informaron que iban a hacer un trabajo junto con la provincia para empezar la vacunación inmediata del personal de residencias”, remarcó.



López precisó a LT 8 que en todas las residencias habilitadas en la provincia trabajan unos 4.000 empleados. “Para nosotros sería muy importante que vacunen al personal porque es uno de los principales vectores que tenemos de contagios”, subrayó el dirigente.



Asimismo, recordó que el virus ingresa a los geriátricos “desde afuera”. “Más allá que hubo muchos contagios, los abuelos que están adentro no tienen posibilidad de contagiarse sino a través de un empleado o un ingreso. Por eso sería muy importante vacunar al personal lo más rápido posible”, remarcó.



López destacó que la situación actual está “bastante controlada”. “Para nosotros lo más difícil fue durante los meses de agosto, septiembre y octubre. Igual, se han empezado a activar algunas alarmas por las salidas durante las fiestas y visitas”, indicó.



“Hoy están permitidas las visitas a través de una barrera de protección y ciertos requisitos que impone el protocolo. La visita genera un beneficio en la salud. A veces se usan videollamadas. Fueron muchos meses de aislamiento, de abuelos en soledad. Yo creo que son necesarias”, concluyó.



El cronograma de vacunación

La ministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano, se refirió ayer al cronograma de vacunación en la provincia. Luego de recibir su primera dosis de Sputnik V, la responsable del área sanitaria señaló que el orden de vacunación en Santa Fe será el siguiente: “Primero se inoculará a todo el personal de salud, que son 70.000 agentes en la provincia, sigue el de seguridad, que son 30.000, y de ahí en más ya comenzamos con los geriátricos, que es una población muy vulnerable”, señaló la ministra, y aclaró: “Ya tenemos todo organizado para ir con los freezers móviles para vacunarlos en el lugar”.



“Son 7.000 personas las que viven en geriátricos y 8.000 son los empleados que los atienden”, detalló Martorano, y continuó: “Después se van a vacunar las fuerzas armadas, que son 18.000, y después siguen los docentes que en la provincia son 90.000. No obstante, y hay que aclararlo, dependemos de la llegada de las vacunas”.



El alcance del operativo

"Santa Fe ya está preparada para cumplir el cronograma de vacunación, hoy 140 localidades que están listas para vacunar y tenemos 21 puntos funcionando que se van a extender”, enfatizó Martorano, y detalló que, cuando se termine con estos “grupos priorizados” se va a seguir con los mayores de 60, según las directivas nacionales, y después con la población de entre 18 y 59 años con comorbilidades”



“Todo esto conforma la población objetiva de 1.200.000 personas”, concluyó Martorano en un esfuerzo por dar una idea de las dificultades que importa organizar una campaña de vacunación con un número de personas tan grande, en un tiempo tan acotado. El problema está centrado ahora en la demora en la llegada de las vacuna desde Rusia. (La Capital)