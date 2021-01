Prohibieron la comercialización de una leche en polvo y un suplemento dietario

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la comercialización en todo el territorio nacional de un suplemento dietario y una marca de leche en polvo.



A través de la disposición 772/2021, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) informó que retiran del mercado los productos: Suplemento dietario a base de suero lácteo - Whey Protein L Glutamina, Taurina, Vitamina C sabor chocolate, frutilla, vainilla y dulce de leche, en cuyos rótulos consigna el símbolo de alimento libre de gluten, por carecer de autorización sanitaria como alimentos libre de gluten, resultando en consecuencia ilegales.



Por ello, la Anmat recomendó a la población celíaca que tenga en su poder alguno de los mencionados productos, "se abstuvieran de consumirlos" y, a quienes expendan, "cesaran su comercialización".



Por otra parte, bajo la disposición 773/2021, se prohibió la leche en polvo descremada instantánea fortificada con vitaminas A y D, y leche en polvo entera instantánea fortificada con vitaminas A y D, con el símbolo de alimento libre de gluten, marca Great Valley elaborados por RNE Nº M-522300 y fraccionados por Great Valley, por carecer de registros sanitarios, por consignar el registro de establecimiento inexistente y registros de producto de alimentos pertenecientes a otra razón social, por consignar el símbolo de alimento libre de gluten sin estar autorizados como tal, resultando ser productos falsamente rotulados y en consecuencia ilegales.



Al tratarse de productos que no pueden ser identificados en forma fehaciente y clara como producidos, elaborados y/o fraccionados en un establecimiento determinado, "no podrán ser elaborados en ninguna parte del país, ni comercializados ni expendidos en el territorio argentino", explican.

Fuente: La Nación