Claves para hidratarnos en días de mucho calor: consejos de una especialista

El calor no sólo viene acompañado de las añoradas vacaciones, sino también del acecho de la deshidratación que puede afectar el rendimiento físico y mental sin que las personas puedan darse cuenta, y se convierte en uno de los mayores peligros del verano. De ahí la importancia de realizar "tomas conscientes" y generar "alarmas mentales" para recordar beber agua., en diálogo con el programa, afirmó que "cada vez que salgamos de casa, debemos llevar nuestra botellita de agua" añadiendo que, por día, "debemos consumir entre seis y ocho vasos de agua si estamos en casa"., si bien nos hidratan, también nos deshidratan. La yerba hace que nos deshidratemos. Lo ideal es tomar agua pura", aseguró.Para no olvidar de consumir agua, nos podemos ayudar colocando alarmas en el celular que nos recuerden que debemos hidratarnos de forma continua, de esta forma realizamos un ejercicio consciente de una correcta hidratación.A los hipotensos les recomienda "evitar el limón porque baja la presión. Les recomiendo que si están en sus casas, consumir unas aceitunas, que tienen un poco de sodio y me levantan un poco la presión, además de ser saludables. Pero tienen que ser pocas".Por las altas temperaturas, recomendó "Creo que no hay que abandonarlo, sí limitarlo".Manifestó que en esta etapa del año "es bueno; debemos consumir frutas de estación, sandías, melón".