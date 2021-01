Movilización en Concepción del Uruguay por la habilitación de eventos culturales

Foto 1/3 Artistas se movilizaron en La Histórica Crédito: La Pirámide Foto 2/3 Artistas se movilizaron en La Histórica Crédito: La Pirámide Foto 3/3 Artistas se movilizaron en La Histórica Crédito: La Pirámide

Músicos, fotógrafos, dueños de salones para eventos, DeeJay, mozos y gastronómicos, se movilizaron este lunes por la mañana en Concepción del Uruguay, exigiendo la habilitación de los eventos culturales al aire libre y libertad para su trabajo bajo todos los protocolos.



El motivo de la movilización que tuvo como punto de concentración la Plaza San Martín y llegó hasta el frente del Centro Cívico en Plaza Ramírez, fue el de ser escuchados por las autoridades municipales y entregar un petitorio con más de 600 firmas.



“Todos estamos muy preocupados ya que seguimos sin poder reiniciar las actividades y vemos que son muy duros de escucharnos, por eso decidimos marchar. El intendente nos cortó la actividad una semana antes de que saliera el DNU y desde ese momento respetamos todo, pero a más de 10 meses seguimos esperando, cuando vemos que en otras ciudades, bajo los protocolos de provincia, adhirieron y empezaron a buscarla la vuelta para poder trabajar. Ni nos llaman para sentarnos a charlar y exponer nuestras ideas para reactivar. Salones parados, clubes sin actividades y en algunos casos que les cortaron la luz y siguen sin actividad. Nos quedan solo 2 meses de verano para poder hacer actividades al aire libre y después se corta por el cambio de tiempo. Entendimos todo, respetamos, agachamos la cabeza, pero llegamos a un punto límite y muchos músicos, sonidistas o artistas debieron vender sus cosas para subsistir y eso no es justo”, señaló Javi (Chunguita) Pérez en representación de los manifestantes.



Javi recalcó que un municipio vecino puso una casona para que los músicos pudieran brindar espectáculos a la gorra, pero en Concepción del Uruguay, siguen esperando, por lo que destacó que “No estamos pidiendo subsidios. No queremos plata ni contratos, solo pedimos trabajar a la gorra y recaudar para esta gente que tanto lo necesita. Es muy simple. Lamentablemente vimos estos días habilitaciones de palabra en lugares cerrados, donde bailaban, pero nuestra propuesta es hacer cosas al aire libre y de manera ordenada. El protocolo de la provincia dice que el músico al estar delante del público, está capacitado para informar sobre el Covid y las medidas de prevención y ante cualquier exceso del público, se corta el espectáculo, pero no confían en nosotros. Queremos cuidarnos y cuidar, pero también queremos trabajar”.



El músico destacó que se dispuso habilitar espectáculos en Centro Culturales al 50 por ciento de capacidad, pero preocupado resaltó que Concepción del Uruguay, hoy en día no tiene ninguno en funcionamiento.



“Con distanciamiento, protocolo, desinfección de micrófonos, con todo lo que se quiera. Vemos comedores habilitados, playas llenas de gente y nos preguntamos, ¿en qué te cambia cuatro flacos distanciados tocando y si querés con una caña de 2 metros para pasar la gorra para recaudar algo”, finalizó Chunguita.



Ya en plaza Ramírez, los manifestantes realizaron diferentes números musicales e hicieron uso de la palabra, tras lo cual autoridades municipales salieron a la calle para recibir en mano el petitorio, que señalaron será leído detalladamente, para tratar de encontrar una solución. (03442)