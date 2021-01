Sociedad Emitieron alerta por tormentas para Entre Ríos y otras 11 provincias

La vocera del Servicio Meteorológico Nacional, Cindy Fernández, señaló aque “vamos a tener a partir de hoy jornadas bastante inestables” y puso de relieve que “en verano, no siempre que hay precipitaciones se produce un descenso de temperatura”, dado que para que esto ocurra, “las lluvias deben estar acompañadas por el avance de un frente frío bastante intenso”.que por estos días “se generan tormentas de masa de aire por el mismo calor. Son muy puntuales con lluvias muy desparejas y no suelen generar un descenso térmico que perdure, sino solo en el momento del chaparrón”. Y admitió que incluso suelen tornar “peor las condiciones por la humedad, dado que el agua que cayó empieza a evaporarse”.Advirtió que la característica de estas jornadas será “la elevada sensación térmica porque la masa de aire contiene muchísima humedad. Se espera otra jornada con máximas de 33 grados”.“Hacia la tarde se esperan las tormentas aisladas y localizadas. No va a llover en toda la zona. Serán tormentas pasajeras, de corta duración y desparejas”, resumió.En ese marco, ratificó que “mañana tendremos tormentas un poco más generalizadas y pueden llegar a ser fuertes, por lo cual ya hay un alerta amarillo”.“De cualquier forma no habrá un descenso de temperatura notorio, sino que sería otro día de calor. Los valores serán similares durante toda la semana”, completó Fernández.