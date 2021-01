Siguen los días agobiantes: para cuándo pronostican que llegará el alivio

Sociedad El SMN lanzó una advertencia por altas temperaturas para once provincias

Gran parte del país continúa dominada por una masa de aire caliente y húmeda que deja temperaturas agobiantes: muchas regiones están dentro de una ola de calor por la persistencia de los días con elevadas mínimas y máximas.Un poderoso anticiclón al este de la Patagonia no permite que los frentes fríos avancen.No obstante, esta semana este anticiclón comienza a debilitarse por lo que un frente frío comenzará a avanzar por la Patagonia dejando un cambio de masa de aire, señala el sitioPara hoy en Entre Ríos se anticipa muy caluroso y húmedo, elevada sensación térmica, nubosidad variable, no se descarta algún chaparrón repentino.El martes habrá durante toda la jornada probabilidad de tormentas, aunque la temperatura no descendería demasiado. Se estiman máximas superiores a los 30 grados. Recién el domingo llegaría un alivio más notorio a la zona.