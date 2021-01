Policiales Sigue la búsqueda del joven que cayó al río Paraná tras un ataque de epilepsia

El hermano se sumó a la búsqueda

Sigue la búsqueda de Leonardo Rodríguez, el joven de 27 años que cayó a las aguas del río Paraná en la zona del paraje El Colorado, cercana a Santa Elena, el viernes por la noche tras sufrir un ataque de epilepsia, cuando estaba pescando con familiares a bordo de una embarcación.En horas de la tarde, su mujer Belén Capiaqui, expresó con dolor que "lo único que quiero es que vuelva por nuestro bebe, aunque sé que eso ya es imposible. Estos momentos son los peores, se me fue él y quedé sin nada, era todo para mí".Rodríguez rogó que no se abandone la búsqueda y que pidan en oración la aparición del cuerpo.Se supo que otra embarcación se sumó al rastrillaje. Se trata de su hermano Diego Rodríguez, quién junto a un grupo de vecinos siguen con la búsqueda del joven pescador santaelenense.Hasta el momento no hay novedades.Info Santa Elena