“Hay que cuidarse a cada segundo”, remarcó médico que se recuperó de covid-19

Video: Emoción: médico que estuvo grave por Covid, se recuperó y saludó a compañeros

El médico cirujano Daniel “Dino” Antoniutti de Concordia, contrajo COVID-19 los últimos días de diciembre de 2020. Pasó días complicados y estuvo con asistencia respiratoria, debido a la complicación del cuadro de coronavirus., el doctor.“Los chicos son jóvenes y lo superan de manera más fácil, pero a los mayores se nos complica la situación, y a mí se me complicó con todo. Mi familia, había decido como ultima chance, un traslado en avión a Buenos Aires, y ahí fue cuando comencé a recuperarme”, dijo.Y agregó que “estuve 10 días en respirador y fue algo terrible. Si bien, uno está dormido y no se acuerda de nada, lo que están del otro lado te cuenta como fue la situación”.El médico cirujano, fue uno de los primeros profesionales en comenzar con la campaña de prevención en marzo de 2020. Al respecto, comentó que “en su momento fue muy productiva, pero hoy en día la gente no toma conciencia, no usan los barbijos y respetan el distanciamiento social, es algo increíble de ver. Que el personal de salud se contagie, no es algo raro”.El médico, contrajo el virus los últimos días del 2020, sin embargo, los primeros días del 2021, debió ser internado en la sala COVID del hospital “Delicia Concepción Masvernat” de Concordia. Su cuadro se agudizó nuevamente y el viernes 15 de enero, debió ser trasladado de suma urgencia a la ciudad de Buenos Aires.Sobre las secuelas de la enfermedad, Antoniutti dijo que “la respiración entrecortada y la falta de fuerza muscular son las consecuencias del covid. Camino casi de casualidad, estoy con kinesiología, pero todavía estoy con el andador. Le voy a meter con todo, para salir lo antes posible de este cuadro”.El profesional reiteró que “hay que cuidarse a cada segundo. No podes descuidarte un minuto, pero ahí te pescas la enfermedad y suele ser leve, pero cuando es grave, es terrible. La Argentina está haciendo todo lo posible para combatir el coronavirus, hay que vacunarse”.En ese sentido, señaló que “yo no soy político y me molesta la grieta, pero la vacuna rusa es la más moderna que tenemos, porque tiene dos maneras de atacar el virus. La vacuna fundamental, porque va a ser la única manera de parar esta pandemia”.Toda la ciudad de Concordia, estuvo muy movilizada y pendiente de la salud del profesional. “El cariño que recibí fue algo extraordinario, la ayuda que recibí por parte de mis colegas, fue maravillo. Toda la ciudad, me manifestó un apoyo espectacular, me siento satisfecho”.Al finalizar, señaló que “no pienso dejar de trabajar, pero para volver tengo que estar el 100%. Me queda la recuperación y luego, volveré”.