Agua del río Uruguay en playas concordienses mejoraron calificación, según CARU

De acuerdo al último informe sobre la calidad del agua de cada una de las playas monitoreadas en el marco del “Programa de Vigilancia de Playas del Río Uruguay”, se puede visualizar que tanto “Los Sauces” como “Playa Nébel” y “Puerto Yeruá” se encuentran en “vigilancia”, lo que significa que la presencia de cianobacterias está por debajo de los valores permitidos y no hay acumulación visible de coloración verdosa.



Por otro lado, en las playas del embalse del Lago de Salto Grande, tanto en Las Palmeras como Playa Sol se mantienen en “Alerta 1”, lo que significa que los valores de cianobacterias superan los valores permitidos por lo que se recomienda a los bañistas tomar las precauciones correspondientes.



En este caso, se aconseja que “si el agua tiene una apariencia de ´yerba dispersa´ o de una masa verde brillante, indica que hay floraciones algales de baja a media densidad. Hay riesgo en el uso recreativo, por lo que, si se decide tomar un baño, es conveniente lavarse con agua limpia a la salida”.



Cabe remarcar que esta información se genera comparando los resultados de los análisis de indicadores microbiológicos (bacteriológico) y de floraciones algales en las muestras de agua del río con los valores de referencia en aguas de uso recreativo. Se utilizan diferentes criterios para informar el estado de la playa según los parámetros analizados.



En relación a indicadores microbiológicos de importancia sanitaria, el “Digesto sobre el Uso y Aprovechamiento del Río Uruguay” establece los siguientes valores estándares para las aguas destinadas a actividades de recreación con contacto directo:



– Coliformes fecales (termotolerantes): Determinados mediante la técnica de la membrana filtrante y basados en un mínimo de cinco muestras igualmente espaciadas tomadas en un período de treinta días durante la temporada balnearia no deberán exceder una media logarítmica de 200 UFC / 100 ml, ni superar los 500 UFC/100 ml en más del 20 % de las muestras.



– Escherichia coli: La media geométrica de al menos cinco muestras en treinta días no debe exceder los 126 UFC / 100 mL.



– Enterococos: La media geométrica de al menos cinco muestras en treinta días no debe exceder los 33 UFC / 100 mL.

En relación a floraciones algales de cianobacterias potencialmente tóxicas se emplean valores definidos en base a bibliografía específica actualizada en la materia a nivel mundial, como lo son los documentos de referencia de la Organización Mundial de la Salud1 y la legislación de distintos países. A continuación, se describen los niveles y los valores de los parámetros por nivel (Tabla).



Por último, se detalla que los niveles en la mayoría de las playas monitoreadas a lo largo de la el río Uruguay indican una baja en los niveles de contaminación, mientras que en el embalse del Lago de Salto Grande se ha mantenido en Alerta1 o superado a Alerta 2 en el caso de “Playa Baly” y “Playa Grande” de Federación.