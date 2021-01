Santa Elena: Usaba una heladera de pileta y una familia le regaló su pelopincho

Antonia Gómez tiene 9 años, vive en Santa Elena y posee un síndrome denominado Noonan, que es un trastorno genético que evita el desarrollo normal en varias partes del cuerpo. En estos intensos días de calor necesita relajar su cuerpo bajo agua, es así que su padre improvisó una pileta con parte de una heladera vieja.



Una mujer se enteró de la situación y charló con sus hijos, Simón Cabrera Bianchini de 6 años y Máximo Romero Bianchini de 14 años, para obsequiarles su pelopincho. Los chicos le dijeron: “sí mami, no hay drama, más si ella lo necesita". Los hermanos ayudaron a desarmarla.



"Era de noche cuando les pregunté, así que esperamos que amanezca, desarmamos y luego se la llevamos como un presente para la hermosa Antonia", agregó Bianchini a Info Santa Elena.



El papá de la niña con Síndrome de Noonan, agradeció públicamente utilizando su perfil personal de Facebook: "Deshidratación interna externa produce el Síndrome Noonan, con urgencia en verano necesitaba una pileta. Jamás llegué con la plata a comprar una pileta para Antonia. Los Sin Código, grupo de amigos fieles, me ayudaron con dinero para comprar una, pero se enferma Antonia y el dinero se destina para dicha enfermedad. Así una cosa o la otra y nunca puedo comprar tan preciado remedio como una pileta. A tal sorpresa de está calidez humana, invaluable actitud de regalar a mi hija lo que tanto esperaba. Gracias Maira Bianchini, no cambies jamás".