Observatorio Astronómico de Oro Verde reabrió sus puertas: “Queríamos volver”

El Observatorio Astronómico de Oro Verde reabrió sus puertas bajo un "estricto protocolo sanitario" para poder disfrutar de una proyección en el domo geodésico y observar a través del telescopio desde la cúpula.“El observatorio estuvo cerrado todo el año, y la pandemia nos tuvo alejados de nuestras actividades, pero queríamos volver a abrir las puertas. Las personas nos preguntaban cuando íbamos a volver, y el verano es nuestra temporada alta porque la gente está de vacaciones”, expresó aLuis Trumper.Se permitirá el acceso de 20 personas cada hora desde las 20.30 a las 23.30. El ticket para las entradas sólo se podrá comprar de forma on line.“Los chicos se maravillan cuando observan la luna a través del telescopio. Por su parte, Marte, que es el único planeta visita, se ve chiquito”, contó Mariano Peter.“Tenemos que adaptarnos a esta nueva normalidad”, finalizó.La entrada tiene un costo de 300 pesos, mientras que los menores de 5 años no pagan. Los tickets se pueden adquirir on line