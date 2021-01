Mejora la salud del joven agredido en boliche de Mar del Plata

Este jueves, el mismo día que allanaron el boliche de Mar del Plata donde lo atacaron, Matías Montín fue trasladado a un sala intermedia de cuidados médicos. Su abogado, Ignacio Trimarco, dijo que su salud mejora pero que todavía es delicada e insistió en contra de la versión de la defensa de los acusados, entre los que se cuentan Andrés Bracamonte, hijo del Pillín; y Matías Belloso, hijo del dirigente de la Conmebol, Gonzalo, que aseguraron que Montín sufrió un solo botellazo. “Fueron varios”, aclaró.



“Matías tiene varias fracturas (en el cráneo). La historia clínica muestra que no fue un solo botellazo, sino varios”, recalcó Trimarco, a Radio 2.



De este modo, desmintió al abogado de Belloso, Iván Hernández Larguía que sostuvo que Gabriel Galvano le asestó un botellazo porque se “asustó” en un incidente en el baño del boliche Ananá.



Para Trimarco, el allanamiento de este jueves permitirá, entre otras cosas, ubicar espacialmente a cada involucrado y a cada testigo para reconstruir mejor la secuencia. Y conseguir material fílmico de mejor calidad. Pero aseguró que está probado que no fue un solo botellazo e incluso recordó que uno de los amigos de Montín se arrojó sobre su cabeza para que le dejen de pegar.



En tal sentido, para el abogado “no hay dudas” sobre el tipo de delito: “Entendemos que hay tentativa de homicidio y no lesiones”.