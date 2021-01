Vecinos pusieron una pancarta para alertar por robos: "Zona liberada"

Robos piraña, asaltos, arrebatos, amenazas, motochoros en contramano, roturas de cristales de los autos. La delincuencia ataca en todas sus formas y esta vez quienes protestaron fueron vecinos de pleno centro de la Ciudad de Córdoba.



De hecho los vecinos se juntaron a las 7 de la mañana para comenzar con la protesta: cuando estaban colgando el pasacalles, fueron testigos de un asalto a una mujer. Un ladrón le robó el celular, pero la policía logró detenerlo en el lugar. “Mujeres aparecieron a defender al delincuente y le tiraron piedras al móvil”, relataron los testigos sobre la impunidad con la que se manejan los atacantes.



La situación no mejora

“Desde fines de 2020 se intensificaron los robos y cada vez hay más”, se quejó un vecino en diálogo con El Doce y agregó una descripción preocupante sobre un sector ubicado a pocos metros de la Casa de Gobierno De Córdoba: “Da la sensación de que la zona está liberada”.



“La gente que roba no es de la zona, es gente nueva que hace robos piraña. Uno no puede ir caminando tranquilo por la calle”, se quejó otro de los denunciantes sobre la agobiante situación que se vive en el centro.



También se sumaron al reclamo trabajadores de obras que se están construyendo en la zona porque por las noches les roban materiales y elementos de trabajo.