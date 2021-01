Piden que se habiliten las actividades culturales en Concepción del Uruguay

Un grupo de bailarines, artistas, músicos, disc jockeys y sonidistas piden que se habiliten las actividades culturales al aire libre en Concepción del Uruguay. Este lunes realizarán una marcha y entregarán un petitorio al municipio.“Esperamos que las autoridades de la ciudad se adhieran a los protocolos que ya hay en Provincia y Nación, para volver a la actividad”, indicó el músico y bailarín, Javier Pérez, aSegún detalló en el reclamo se encuentran nucleados, músicos, bailarines disc Jockeys; artistas, organizadores de eventos, dueños de salones, sonidistas, entre otros.En este sentido, señaló que “en un momento se habló de habilitar los eventos en espacios cerrados, pero nunca se confirmó. Ahora tenemos protocolos al aire libre pero la ciudad no los incorpora”.“Este lunes a las 10 de la mañana vamos a realizar una movilización y entregaremos el petitorio a la municipalidad. Es una situación insostenible, muchos compañeros del rubro tuvieron que vender cosas para subsistir”, relató.Y sentenció: “están habilitadas playas, locales gastronómicos y las actividades culturales no. Nos cancelaron shows que estaban programados”.Al finalizar, dijo que “superamos las 600 firmas, hay muchas personas que nos acompañen, queremos trabajar con protocolos, no queremos ocasionar un desmadre”