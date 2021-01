Su ex le destrozó su auto a “martillazos”: él hizo su descargo y dio su versión

En el mediodía de este miércoles, una mujer de 38 años atacó a martillazos el auto de su expareja. El hecho se registró en Santa Elena y un video muestra el violento momento. Desde la policía. "Esta será la última vez que hago mención al tema. Hago el recorrido de todo lo que sucedió a modo de descargo”, explicó el hombre involucrado.

Separación y amenazas

Golpeado con un martillo

, muchos medios de comunicación que sin investigar los hechos, reprodujeron ensuciando mi persona y poniendo en duda mi accionar”, sostuvo el hombre y agregó: “estos dichos tienen una gravedad absoluta siendo un tema tan sensible.. Al día de la fecha no existe ninguna denuncia presentada por abuso sexual en ningún organismo de seguridad ni estatal”, remarcó según indicó, además de todas las amenazas de muerte que fui recibiendo”, mencionó el hombre cuyo auto fue blanco del ataque de su ex pareja.“En la actualidad prácticamente perdí mi vehículo a causa de los destrozos proporcionados hace unos días y del cual existen fotos y un video que salieron en distintos medios de comunicación”, explicó y agregó: “. En ningún momento actué de forma violenta contra ella porque soy consciente de la violencia de género y no reaccionaría así contra ninguna mujer”, remarcó.“Aclaro públicamente que realizaré las demandas correspondientes a quienes sin investigación sostuvieron y aseveraron las injurias y que lo llevaré hasta las últimas consecuencias porque están en juego personas muy queridas, mi salud mental y mi imagen pública", concluyó.