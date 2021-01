Concordia: Mayores de 60 años podrán renovar su licencia después del 31 de marzo

Desde la Central de Tránsito de Concordia recordaron que en el marco del Plan de Contingencia dispuesto por el intendente Alfredo Francolini ante la pandemia de coronavirus, el Concejo Deliberante determinó la no obligación que los mayores de 60 años realicen la renovación del carnet hasta el día 31 de marzo.



"Por disposición del intendente Alfredo Francolini y del secretario de Coordinación de Gestión Fernando Barboza al inicio de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus, se implementó el sistema para que los vecinos puedan sacar el turno para la renovación de la Licencia de Conducir en forma online, y es una modalidad que ya va a quedar porque es un beneficio para los vecinos y permite una mejor organización del trabajo en la Central de Tránsito", comentó al respecto el director del área, Walter Baez.



"Esto nos permite brindar una mejor atención al usuario, tanto en lo que es renovación como quien va a sacar la Licencia por primera vez", dijo y agregó: "Hoy es importante porque el vecino al tener su turno con el horario estipulado, viene precisamente en ese momento. Al edificio pueden ingresar hasta un máximo de tres personas por vez, por cuestiones de Protocolo, por eso también le pedimos a que quienes vienen a realizar otro trámite o consulta y tiene que esperar, comprenda esta situación y aguarde afuera respetando el distanciamiento y todas las medidas de prevención, porque la pandemia aún no pasó".



A su vez, el director de la Central de Tránsito recordó que "el Concejo Deliberante estableció que hasta el 31 de marzo todas las personas mayores de 60 años no estén obligadas a renovar el carnet, debido justamente a la emergencia sanitaria y para minimizar los riesgos que puedan tener. Esta excepción es sólo para los mayores de 60 años, el resto de los usuarios deben tener su Licencia actualizada". (APF)