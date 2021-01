Recomendaciones de Prefectura para navegar ante la bajante del río Uruguay

Motos de agua y lanchas a motor:

Desde la Prefectura Naval Argentina seccional Concordia recuerdan a la población en general que a raíz de la actual situación del Río Uruguay, que presenta en los últimos días una constante y considerable bajante del nivel del mismo, por tal motivo brindaron una serie de recomendaciones.Concurrir siempre a lugares habilitados por las autoridades municipales ya que los mismos se encuentran previamente verificados y asistidos por guardavidas; extremar el cuidado de los niños cuando ingresen a las aguas, en áreas de playas captar las señales que indican el estado del río y las indicaciones dadas por los guardavidas; las únicas Playas habilitadas son “Playa los Sauces” y “Playa Nebel”, en los horarios estipulados por el municipio.Evitar navegar por las zonas donde el río presente fondos de piedras y posibles bancos de arena, teniendo en cuenta los siguientes sectores críticos: Salto Chico (Km. 340,2 al 337,4), Playa Nebel (Km. 334,6 al 336,9), Corralito-Calle 25 de Mayo y Paraje el Boyero (Km. 330,6 al 327,6), Paso el Hervidero de Puerto Yerua (Km. 308 al 310), Isla Pelada que presenta banco de arena (frente al camping Nueva Escocia Km. 295,6).-Formular el despacho de salida donde se especifique la zona a navegar y tiempo estimado de regreso.-Usar siempre el chaleco salvavidas y demás elementos de seguridad reglamentarios.-Contar con la correspondiente habilitación expedida por la Prefectura.-Impedir que conduzcan menores no habilitados.-Evitar navegar en condiciones de escasa visibilidad o desconociendo el pronóstico meteorológico.-Respetar áreas de navegación establecidas por la Prefectura y nunca navegar en proximidad de bañistas u otras embarcaciones.-En proximidad de muelles, amarraderos o fondeaderos navegar a una velocidad tal que no ponga en riesgo las embarcaciones que naveguen próximas, se hallen amarradas o fondeadas.-Formular el despacho de salida donde se especifique la zona a navegar y tiempo estimado de regreso.-Usar siempre el chaleco salvavidas y demás elementos de seguridad reglamentarios.-Conocer el pronóstico meteorológico antes de la zarpada.-Verificar que el casco no presente vías de agua.-Contar con remo adicional a bordo y cabo de rescate.-Remar alejado de buques.-En caso de vuelta campana nunca abandonar el kayak, es recomendable tomarse del mismo ya que posee reserva de flotabilidad.-Los menores de 18 años deberán navegar acompañados por mayores.-Usar siempre el chaleco salvavidas, cabo de seguridad y demás elementos de seguridad reglamentarios.-Se recomienda una embarcación a motor de apoyo.-Conocer el pronóstico meteorológico antes de la zarpada.-Navegar siempre en pareja, con luz diurna y en áreas habilitadas por la Prefectura.