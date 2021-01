Pami seguirá entregando dinero en reemplazo de bolsones alimenticios

El PAMI seguirá pagando, una suma fija a sus afiliados en reemplazo de los bolsones de alimentos que habitualmente se distribuyen a través de centros de jubilados y pensionados que permanecen cerrados por las restricciones derivadas de la pandemia.En este sentido, el titular de la UGL Paraná de Pami, Claudio Ledesma, indicó aque los bolsones fueron entregados hasta mazo y luego en los meses siguientes se hizo un deposito en la cuenta sueldo, “presumimos que durante el 2021 la metodología seguirá siendo la misma hasta que no se puedan recomponer la actividad de los centros de jubilados”.Asimismo, detalló que la atención continua a través de un turno previo. “En este momento otorgan 30 turnos programados por día y con los presenciales sumamos un total de 50”.Según detalló el titular de la Pami Entre Ríos indicó que “En nuestra UGL, alrededor de 200 médicos de cabecera y cuando es necesario sumamos más profesionales de acuerdo a la zona y lo que se requiera”.Consultado sobre los medicamentos, Ledesma indicó que “Pami cuenta con un vademécum de medicamentos gratuitos que incluye 170 principios activos, que corresponden a más de 3.600 productos comerciales. Es algo que es muy dinámico que permanentemente se va actualizando y además se mantienen los descuentos para los remedios que no están dentro del vademécum”.En relación al operativo de inmunización contra la vacuna Sputnik V, a personas mayores de 60 años, Ledesma aseguró que “Pami va a tener una participación activa, vienen partidas grandes de vacunas y acabamos de comprar un freezer con capacidad suficiente para almacenar las vacunas. Además, se incorporó un generador, para poder asegurar la cadena de frio de la vacuna”.“Aún no tenemos fechas de inmunización, pero lo estamos preparando todo para que se desarrolle con tranquilidad”, culminó.