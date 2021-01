Clases virtuales: "Dónde más se ha perdido es en el nivel secundario"

Foto: Estudiantes de Gualeguaychú durante una manifestación por el regreso a clases

"Pese a que el 2020 no ha sido un año perdido gracias al esfuerzo de los docentes para remplazar la presencialidad por la virtualidad, tenemos por un lado a alumnos que terminaron las clases el 30 de noviembre aprobando el ciclo lectivo; y por otra parte se ha hecho una unidad pedagógica del 2020 junto al 2021, en donde hay alumnos que tienen que recuperar y otros que tienen una promoción asistida para recuperar aquellos espacios que sabemos que no ha habido aprendizaje", comenzó describiendo la situación de cientos de estudiantes de Gualeguaychú la titular de la Dirección Departamental de Escuelas, Marta Irazabal.



"Se ha trabajado mucho con las instituciones para la articulación entre niveles, sobre todo entre el primario y el secundario", pero a su vez reconoció que "dónde más se ha perdido es en el nivel secundario".



"Es donde más se han desvinculado de las instituciones, son muchos los factores que tienen que ver, sabemos que siempre hay alumnos que dejan sus estudios y vuelven al año siguiente o se van a escuelas de jóvenes adultos cuando la edad se los permite, hay muchas situaciones diferentes", profundizó en diálogo con El Día.



¿Cuándo vuelven las clases presenciales?

Al respecto del ciclo lectivo 2021, Irazabal aseguró que "sabemos que hasta el 22 hay receso. A partir del 25 comienzan distintas actividades y el calendario escolar comienza el 1 de marzo".



Acerca de los distintos reclamos de los docentes, expresó que "se tendrá que sentar el Concejo General de Educación con los distintos gremios de la provincia, queremos avizorar un comienzo del ciclo lectivo ordenado, y garantizar la presencialidad que tanto piden los chicos, padres y docentes, porque ellos también están cansados del zoom", planteó.



Al respecto de la vacunación, la funcionaria explicó que "cuando llegue el momento tendremos el número de los docentes con factores de riesgo, que serán los primeros en vacunarse, tanto en el sector público como privado", y agregó que "es complicado calcular porque tenemos muchísimas suplencias que duplican el número de docentes".



Manifestó que "las escuelas que volvieron a la presencialidad no tuvieron dificultades, se cumplieron los protocolos y se provisionó con elementos de limpieza. La prueba piloto ya la hicimos en noviembre y diciembre, fueron alrededor de 40 escuelas y no hubo ningún inconveniente", destacó.



En la misma línea, complementó que "se están construyendo nuevos sanitarios en varias instituciones educativas del departamento, y en otras se están ampliando o arreglando. El año pasado Provincia pagó la partida extraordinaria y las escuelas tienen acopio de elementos sanitizantes y de limpieza", y adelantó que "además van a llegar nuevas partidas, seguramente en el mes de febrero".



Por último, sobre la modalidad de las clases, detalló que "la presencialidad va a ser con distintos tiempos y agrupamientos. Por ejemplo, donde haya 30 alumnos deberán concurrir en distintos días y horarios", y sostuvo que "lo que no acuerdo es que se de clases en las plazas, todas las escuelas de Gualeguaychú tienen espacios amplios y abiertos, no hay porque salir de los establecimientos para dar clases y que los chicos estén cuidados", culminó.