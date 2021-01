Colectivo perdió una rueda en plena marcha en Concordia

Una pasajera contó que todo ocurrió aproximadamente a las 14:10 horas de este miércoles, cuando circulaba en un interno de la línea 8, perteneciente a la empresa Chamussy del transporte urbano de pasajeros en Concordia.



“Tuvimos una segunda oportunidad de vida, ya que se le salió la rueda al cole”, detalló la damnificada. Subrayando que “gracias a Dios todo fue pasando el puente Alvear” porque si no quién sabe lo que podría haber ocurrido.



En su relato, la mujer contó que en el interno “veníamos unas 10 personas” y ya en el “centro, casi al comenzar el recorrido, se sentía olor a goma quemada pero no sabíamos si era o no el cole”.



“Al llegar a la altura de los galpones de la línea 8, nos alcanza un mecánico con una llave y un martillo”, agregó. Destacando que en ese momento “el chofer le dijo la falla que sentía”.



Según pudo saber Diario Río Uruguay y siempre a través de la experiencia contada por la pasajera, el mecánico “ajustó literalmente la rueda que venía frenada según el chofer y la unidad siguió camino”. Pero, “al llegar a la entrada de Villa Adela, al doblar, quedo ahí atravesado en la calle” con la rueda fuera de su posición.



Muchos pasajeros “decidimos seguir, unos a pie y otros tuvieron que tomar un remís”, puntualizó.



Por último, la damnificada pidió al municipio “más control vehicular para evitar un accidente más grave”, dado que pudo haber sido una tragedia. “El chofer nos pedía disculpas”, aseveró.