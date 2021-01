Explicaron el por qué del exceso de coliformes fecales en balneario de Colón

La presencia en el río de elementos perjudiciales para la salud (coliformes fecales, escherichia coli, enterococos y floraciones algales) por encima de los valores aptos para los bañistas, es uno de los temas que preocupan cada verano en las ciudades turísticas de la costa del Uruguay.



Si bien los coliformes fecales no deberían exceder los 200 UFC / 100 ml, San José triplica el valor de referencia, con un total de 698; y el balneario Santiago Inkier de Colón alcanza los 300, según el informe emitido este miércoles por la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU). Las razones En diálogo con El Entre Ríos, el Ing. Roberto Bergara -secretario de Ambiente de Colón- señaló que los resultados “nos preocupan porque están por encima de los niveles de bañabilidad, pero comparado con otros años que había 1.000, 800 o 700, estamos bastante por debajo”.



Según indica, la mejoría “es por el trabajo que se hizo en las estaciones de bombeo, de limpieza de los fosos o cubas de recepción y la mejora en los sistema de las bombas”. Aunque reconoce que la menor afluencia de turistas también contribuyó.



Por otra parte, “sigue habiendo aportes ilegales que corresponden a conexiones clandestinas de cloacales. Eso no se va a solucionar de un día para el otro porque los caños están metidos bajo tierra y hay que hacer un trabajo de investigación, recorriendo casa para casa, para determinar dónde están. Es un trabajo que requiere gente y tiempo, lo cual no quiere decir que no se vaya a hacer en algún momento”, agregó.



Para Bergara, “los aportes de aguas arriba: arroyo Perucho Verne de San José, el Artallaz y el frigorífico Camelias”, también incrementan estos valores.



En cuanto a las posibilidades de mejora, “por más que hagamos el nuevo sistema de tratamiento cloacal y tratamiento a la laguna, los aportes que vienen de arriban no se van a modificar en lo inmediato, más con las condiciones del río y las temperaturas”, concluye el funcionario.